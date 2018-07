SÃO PAULO – Após ser retirado do ar na última quinta-feira, 30, o Grooveshark voltou ao ar em outro domínio, mas com o mesmo conteúdo e funções. Os usuários podem entrar normalmente no site, digitar o nome da música que deseja e ouvi-la sem sair do sistema.

Em e-mail enviado ao site BGR, o desenvolvedor do novo site – que manteve a identidade anônima – informou que realizou o backup de todo o acervo do Grooveshark quando suspeitou que o site estava chegando ao fim. Assim, o conteúdo permanece o mesmo.

E para se defender sobre acusações de pirataria, o desenvolvedor alegou que o novo Grooveshark não é um serviço de streaming, mas um buscador de músicas. Assim, os problemas de direitos autorais seriam de responsabilidade da pessoa que realizou o upload inicial do arquivo. Ou seja, seria uma espécia de Google que busca arquivos de som em outros servidores, reproduzindo-os dentro do próprio site.

Ao BGR e ao site The Verge, o desenvolvedor disse que está “com toda a infraestrutura de domínios e servidores posicionada. Será uma montanha-russa e estamos prontos para ela.”