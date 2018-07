O advogado do egípcio que oferecia conselhos no Facebook para futuros integrantes do serviço militar do país disse que o tribunal condenou seu cliente a seis meses de prisão por revelar segredos militares.

Gamal Eid disse nesta terça-feira, 30, que Ahmed Bassiouni, de 30 anos, criou um grupo no Facebook para ajudar jovens a passar pelos canais burocráticos do serviço militar, que é obrigatório para todos os homens egípcios.

Eid disse que Bassionuni publicou informação encontrada na internet e em jornais, como documentos necessários para o serviço militar.

Bassiouni foi preso no dia 12 e acusado de revelar segredos militares e de publicar informações sem permissão.

Grupos de ativistas dizem que o julgamento reflete as restrições à liberdade de expressão e de acesso a informação no Egito.

