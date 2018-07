A consultoria GoodMobilePhones acaba de revelar os resultados de uma pesquisa que mostra que o usuário típico do Facebook não conhece um quinto dos seus contatos. O estudo consultou mais de 1500 usuários da maior rede social do mundo e descobriu que as pessoas conversam com apenas 20% daqueles que são listados como seus “amigos”.

De acordo com as pessoas entrevistadas, o principal motivo para sair adicionando pessoas desconhecidas é a educação (54%) – até porque em grande parte das vezes são as tais pessoas desconhecidas que adicionam você e o ato é apenas em retribuição. O outro, mais óbvio, é que elas querem parecer mais populares com milhares de amigos (34%).

Os dados da pesquisa mostram ainda que seus amigos da vida real representam apenas um quinto dos usuários na sua lista de contatos, enquanto três quintos são de pessoas que você até conhece de algum lugar, mas com as quais nunca fala. O outro quinto, bem… Você simplesmente não lembra quem são.