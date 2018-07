Diz Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA, que discutiu a internet com Vinton Cerf e Tim Berners-Lee na Campus Party México

MÉXICO – O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Albert Gore disse nessa terça-feira, 19, na Campus Party do México que “em quase todos os países (…), as pessoas aceitaram a violação de sua privacidade em troca da comodidade (da internet)”.

Em um momento em que se multiplicam as redes sociais disponíveis e no qual cresce geometricamente o número de usuários, a privacidade foi um dos temas principais debatidos na conferência central do dia na terceira edição do Campus Party do México.

O americano Vinton Cerf (centro)e o britânico Tim Berners-Lee (direita), considerados os pais da internet, acompanharam Al Gore (esquerda) em um debate para refletir sobre os primeiros dias da rede, o mundo web e seu futuro.

FOTO: Mario Guzmán/EFE

“O maior benefício que conseguimos com a internet é a informação que outros decidem compartilhar”, indicou Vinton Cerf, cocriador do protocolo TCP/IP.

Por sua vez, Berners-Lee comentou que a web inclui o que está no computador, mas que a pessoa deve ter controle sobre onde está e com quem o compartilha.

Al Gore incentivou também aos presentes a “defender a liberdade da internet” diante da “crise climática e da democracia”. A internet é uma “ferramenta essencial” para a democracia, disse o político, ao advertir que “há governos no mundo que querem mudar os protocolos que defendem a internet livre”. ”A internet é uma rede de pessoas, não de máquinas. Devemos proteger essa ideia central”, disse.

A ideia de uma internet livre também foi defendida por Tim Berners-Lee, criador do protocolo “www”, que disse que uma das razões para usar esta ferramenta é “encontrar a verdade da situação política, da ciência…”.

Al Gore, que em 2006 lançou seu documentário Uma Verdade Inconveniente para advertir sobre os efeitos da mudança climática, também destacou que “internet é a solução para o aquecimento global”. Em seu compromisso com o meio ambiente, o ex-vice-presidente vê na internet a ferramenta para “promover a realidade do aquecimento global”.

O futuro da imprensa na internet e da gestão dos direitos autorais de propriedade intelectual também foram dois temas debatidos na conversa. A respeito disto, Cerf comentou que a internet representa uma “oportunidade para inventar e não para retroceder”. Berners-Lee indicou que “as empresas que faziam discos já não são relevantes (…), é preciso buscar formas de pagar quem produz música”.

Quanto aos meios de comunicação, Al Gore considerou que deve proporcionar ao jornalismo “um apoio de alta qualidade na web”, o qual pode dar-se tanto por meio de conteúdos pagos como gratuitos.

