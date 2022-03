Thomas White/Reuters As plataformas do Facebook têm sofrido com instabilidade nos últimos meses

A função Stories —- fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas - do Instagram está enfrentando instabilidade desde o final desta quarta-feira, 17. Segundo relatos de usuários brasileiros, as publicações deixaram de ser exibidas na rede social.

Além de desabafos na rede vizinha, o Twitter, as pessoas estão reclamando na plataforma Downdetector — local em que é possível registrar queixas de serviços. O pico de interação até o momento foi às 23h (horário de Brasília), com maior incidência em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Ferramenta que permite a visualização de assuntos recentes buscados, o Google Trends verificou um aumento repentino em termos como "Instagram apagou meus stories", "esse story não está disponível", e "Instagram apaga stories sozinho".

o Instagram segue servindo bugs — Rafael Uccman (@rafauccman) March 17, 2022

COMO ASSIM O INSTAGRAM CAIU?? To a meia hora tentando entender pq meus storys sumiram — eu assisto desenho Man kkkkkkk (@GiuKjkkk) March 17, 2022

só o meu Instagram tá bugando com stories indisponíveis??? — Daniisse Gondim Lulista (@DaniiGondim) March 17, 2022

acho que o Zuckerberg pode excluir seu brinquedo chamado Instagram já, parou de funcionar — IndispenSÁVIO (@saviocorinthia) March 17, 2022

O Estadão entrou em contato com a equipe do Instagram, mas a empresa não respondeu sobre as falhas até o fechamento da nota.

As plataformas de Mark Zuckerberg têm sofrido com instabilidade nos últimos tempos. No início de outubro do ano passado, uma pane global tirou do ar por 7 horas os aplicativos da empresa, incluindo Instagram e WhatsApp. À época, o Facebook afirmou que o apagão foi causado por erro interno durante um "trabalho de manutenção de rotina" e não foram encontradas evidências de comprometimento dos dados de usuários.