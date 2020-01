Dado Ruvic/Reuters Versões antigas de iOS e Android terão funcionalidade do aplicativo até 1º de fevereiro

SÃO PAULO - Usuários do WhatsApp relataram na manhã deste domingo, 19, falhas no funcionamento do aplicativo em diversos países do mundo. Entre os problemas estão falha no envio de imagens e vídeos e dificuldade na troca de mensagens via áudio. Também há queixas de dificuldade em conexão.

Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as queixas teriam começado a surgir por volta das 7h40 (horário de Brasília).

A situação começou a se normalizar por volta das 10 horas.

Nas redes sociais, usuários do Brasil, da Malásia e países do Reino Unido relataram reclamações.

A instabilidade do #WhatsApp é tão grande que nem status está sendo possível atualizar com imagem. pic.twitter.com/Fn6MSoJbeL — Francisco Borges (@thescoborges) 19 de janeiro de 2020

Eu reiniciando o celular e a internet sendo que o problema tá e no #WhatsApp essa hora da manhã ninguém merece pic.twitter.com/JWAVI0YVRP — Duda Princesa do LS❤ (@MariaEd89282236) 19 de janeiro de 2020