São Paulo, 26/08/2017 - Na manhã deste sábado, 26, internautas reclamam no Twitter sobre instabilidade do Facebook e Instagram. Os relatos sobre a dificuldade para acessar as redes sociais e piadas sobre a situação colocaram os termos "O Instagram" e "O Facebook" no "trending topics".

De acordo com os relatos, as redes sociais começaram a apresentar problemas por volta das 9 horas. Usuários de outros países também reclamaram da instabilidade.

A assessoria de imprensa dos canais que não estão funcionando regularmente foi procurada pela reportagem, mas até o momento não se pronunciou.