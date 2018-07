Maioria dos entrevistados em estudo sobre privacidade desconhece ferramentas que bloqueiam coleta de dados pessoais

Por Thiago Mattos

SÃO PAULO – A maioria dos norte-americanos entrevistados numa pesquisa da Universidade da Califórnia (UCLA) não quer que suas informações pessoais sejam coletadas. A conclusão é de um estudo apresentado hoje na Conferência de Amsterdã sobre Privacidade.

De acordo com os resultados, a maioria deles nem mesmo acha a publicidade online útil; quase 90% disseram nunca ter ouvido falar do recurso “Do Not Track” (Não Rastreie), uma proposta de criar um botão no navegador para o usuário escolher quando sua navegação pode ser rastreada por os anúncios na internet.

Um dos argumentos da indústria de propaganda digital é que o conteúdo livre na internet, incluindo as redes sociais, é possibilitado justamente por esse tipo de anúncios.

Apesar de alguns navegadores já oferecerem opções com botões ‘Do Not Track’, não há um acordo sobre a garantia de que essa ferramenta previna a informação sobre o histórico de um determinado internauta ser usada para a personalização de anúncios. Ou que não seja nem mesmo coletada.

No fim das contas, fica a cargo de cada site honrar o pedido de cada um que não queira ter suas informações rastreadas, já que não há uma lei que assegure que isso seja feito.

“Se a opção ‘Do Not Track’ estivesse disponível para você ao navegar pela internet, quais das coisas você mais gostaria de fazer?”, perguntava a pesquisa.

Sessenta por cento dos entrevistados disseram preferir que a regulação prevenisse sites de coletar informações pessoais; 20% optariam por impedir que os sites lhes oferecessem anúncios; 14% escolheriam prevenir sites de customizarem propaganda baseada nas páginas que costumam visitar; e os 6% restantes disseram não saber ou se recusaram a responder.

Além disso, o estudo mostrou que um em cada cinco acredita que os anunciantes não devam rastrear os internautas durante a navegação por sites médicos e 85% dos respondentes disseram “nunca” ou “quase nunca” terem clicado num anúncio.

A pesquisa, financiada pela Nokia e realizada pelo departamento de Direito da UCLA-Berkeley, ouviu 1.230 internautas por telefone.

