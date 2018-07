FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Após um lançamento discreto na sexta-feira passada, 24, o Apple Watch já começa a mostrar alguns problemas de operação. Usuários começaram a reclamar no Twitter que o relógio não funciona corretamente quando vestido em uma pele com tatuagens ou quando a pessoa está com roupas escuras que fiquem entre a pele e o aparelho.

Nessas situações, há mau contato entre o aparelho e a pessoa. Assim, o sensor de pulso e alguns aplicativos que recolhem dados da pele deixam de funcionar, exigindo repetidamente que uma senha seja inserida.

Após as reclamações, o site iMore testou o relógio em um pulso tatuado. O resultado pode ser conferido no vídeo abaixo:

Segundo especialistas, o erro está acontecendo pois o relógio utiliza leitura de contato através de flashes de LED. Tatuagens ou roupas escuras impediriam que tais flashes funcionassem com precisão.

Alguns críticos já tinham avaliado o dispositivo de maneira negativa, relatando que ele possui aplicativos lentos e bateria fraca.

A Apple ainda não se manifestou sobre o caso.