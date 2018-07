Por enquanto, cerca de um milhão de internautas estão nesta cruzada. Na lista de discussões, os protestos mais frequentes são: “voltem já ao normal” e “as pessoas gostam de simplicidade”.

O Twitter também está sendo utilizado como ferramenta pelos adoradores da antiga página do Facebook. No microblog, encontram-se inúmeras reclamações com a mudança do Feed ativo e o Feed de notícias.

Para os usuários, a modificação deixou o sistema mais lento. Agora resta saber se a pressão surtirá efeito.