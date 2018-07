NOVA YORK – O anúncio da campanha presidencial de Hillary Clinton gerou comentários no Twitter como esperado, mas parte da discussão rapidamente deixou de ser sobre a candidata e passou a ser sobre a nova logomarca da candidata (veja acima), que recebeu grande reprovação.

A letra “H” em azul com uma seta vermelha na horizontal parece um sinal de rua apontando para um hospital, de acordo com alguns; tem muita semelhança com a logo da FedEx, disseram outros; e poderia facilmente ser comparado com a logo do partido fascista húngaro na Segunda Guerra Mundial, disse um jornalista do site Business Insider.

O pior, alguns comentaram, para uma eventual candidata do Partido Democrata à Presidência dos EUA na eleição de 2016: a seta aponta para a direita ao invés da esquerda.

Ainda não se sabe quem desenhou o logo ou quanto a equipe de Hillary pagou pelo projeto. Membros da equipe não responderam de imediato a perguntas da Reuters sobre o logo.

A conta oficial no Twitter do WikiLeaks, organização fundada por Julian Assange que publica informações secretas vazadas de governos e corporações, tuitou sua própria logo, que também inclui uma seta vermelha apontando para a direita, assim como o de Hillary.

Hillary Clinton has stolen our innovative WikiLeaks twitter logo design. Compare: @WikiLeaks vs @HillaryClinton pic.twitter.com/mifka4mXf4 — WikiLeaks (@wikileaks) 12 abril 2015

“Hillary Clinton roubou nosso nova logo para o Twitter do WikiLeaks”, disse o grupo na rede social para seus 2,5 milhões de seguidores.

Linda Fowler, professora de ciências políticas em Dartmouth, disse que achou o anúncio de Hillary bem-sucedido em geral, mas completou que a nova logo pode ser comparada com a de uma loja de materiais de construção.

“Talvez esteja funcionando”, disse a professora a um jornalista. “Ela conseguiu que vocês escrevessem sobre o logo em vez da roupa ou do cabelo”.

Confira alguns tweets sobre o assunto:

o logo da campanha de Hillary está sendo criticado pela galera republicana nas redes sociais. Um “H” e uma seta .. à direita.. estão pedindo — vinicius cordeiro (@vinicius70111) 13 abril 2015

Alguém tinha que chegar na Hillary e falar: “Miga, pare e olha esse logo.” Só eu já vi uns 8 erros horríveis ali. — Thiago do cabide (@thiagocurtis) 13 abril 2015

Gente! O logo da campanha da Hillary foi patrocinado pelo Carrefour?! pic.twitter.com/SXnUDozxlM — Bellinha (@ifcardoso) 13 abril 2015

O logo da campanha da Hillary parece um logo de hospital. Parabéns aos criadores. — Mr Rothstein (@LucasFernandes) 13 abril 2015

/ REUTERS