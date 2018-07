Alguns usuários do Twitter tiveram suas contas roubadas e usadas para enviar uma mensagem de spam sobre perda de peso que diz “I lost 20 lbs in 2 weeks” (perdi 20 libras — 9 kg — em 2 semanas). De acordo com o Techcrunch, o número de vítimas pode passar de 200.

A conta do Twitter que alerta sobre spams (@spam) também fez um aviso em relação às mensagens falsas.

Uma das contas hackeadas foi a do colunista de tecnologia americano John C. Dvorak, que enviou o tweet de spam para os seus mais de 65 mil seguidores. Desde o ataque, Dvorak tem alertado sobre a mensagem falsa e comentado o assunto no Twitter.