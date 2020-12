Reuters Houve um pico de reclamações de falhas no Gmail por volta de 19h20, segundo o site Downdetector

Um dia depois de uma queda de 45 minutos dos serviços do Google, incluindo Gmail, YouTube e Google Drive, usuários voltaram a reclamar de instabilidade na plataforma de emails da empresa na noite desta terça-feira, 15. Segundo o site DownDetector, especializado em detectar problemas em serviços na internet, houve um pico de reclamações de falhas no Gmail por volta de 19h20 (horário de Brasília).

O painel de status do Google Workspace, ferramenta que indica qual o status de funcionamento dos serviços da empresa, mostra que os usuários afetados pelo problema conseguiam acessar o serviço do Gmail, mas viam mensagens de erro, latência alta ou outro comportamento inesperado. A falha também foi registrada nos Estados Unidos. A companhia afirma que espera resolver a instabilidade às 21h (horário de Brasília). "O problema afeta um significativo subconjunto de usuários do Gmail", diz uma publicação no Google Workspace.

Nesta segunda-feira, 14, o Google afirmou que sofreu uma queda em seu sistema de autenticação, por aproximadamente 45 minutos, em razão de um problema de gestão interna da cota de armazenamento. Os serviços que requerem login de usuários apresentaram altas taxas de erro durante esse período.

Procurada pelo Estadão, a companhia ainda não explicou se o problema desta terça está relacionado a esse mesmo erro.