SÃO PAULO – Muitos analistas apostam nas notificações como parte importante do futuro do uso do celular, mas uma pesquisa nos Estados Unidos mostra que as pessoas estão divididas quanto ao seu emprego.

As notificações são aqueles avisos de atualização dos aplicativos que aparecem na tela de descanso de smartphones que usam sistemas como o iOS e o Android. O recurso serve para manter o usuário informado da atividade de seus aplicativos sem precisar desbloquear o telefone e acessá-los individualmente.

Em certas categorias de aplicativos, como redes sociais e notícias & mídia, até 60% dos usuários opta por não receber as notificações. Na outra ponta, com 79% de adesão dos usuários às notificações estão os apps de carona e compartilhamento de carro. Entre os dois extremos, estão categorias como serviços financeiros (55% de adesão), comida e bebida (60%).

Os resultados sugerem que as notificações fazem mais sentido para o usuário se forem relacionados a avisos relevantes e úteis. Uma notificação dizendo que o seu carro ou pizza chegaram é certamente mais significativa para as pessoas do que um ping dizendo que uma pessoa curtiu sua foto no Facebook.

O levantamento foi realizado pela Kahuna, empresa especializada em marketing ligado a notificações.