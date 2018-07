Empresa diz não ter constatado falhas técnicas, mas suspeita que usuários tenham sofrido phishing

SÃO PAULO – A página do Yahoo Brasil no Facebook está repleta de reclamações. São dezenas de usuários com a mesma queixa: ninguém consegue acessar ao Yahoo Mail.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

“Tenho 300 emails para abrir e não consigo”, diz um usuário. O e-mail não está funcionando há dias. Nada vai ser feito? Não consigo enviar, nem ler as mensagens”, diz outro. “O que acontece com o e-mail do Yahoo? Está travando”, queixa-se um terceiro. E são só comentários da tarde desta sexta-feira, 17.

O Yahoo Brasil disse ao Link que entrou em contato com o time técnico global para avaliar a situação. Os responsáveis afirmaram que “as contas desses usuários que reclamaram estão normais”, diz a assessoria do Yahoo Brasil. “Inclusive eles fizeram login hoje e usaram os emails normalmente”.

O Yahoo suspeita que as contas dos usuários afetados podem ter sofrido phishing, golpe comum na internet para roubo de identidades e senhas. O criminoso faz uma réplica de uma página ou e-mails oficiais para enganar o usuário, que posta ali seu nome e senha. “O Yahoo! irá monitorar essas contas”, diz a empresa.

Um dos usuários que reclamam afirmou que os problemas começaram após lhe pedirem uma ‘senha enviada para o celular’. “Tenho coisas importantes para responder, mas não consigo. Tenho anexos para baixar e nada. Tenho essa conta há anos e nunca tive problemas. Por isso sempre este foi meu e-mail principal e agora não abre, manda vírus…”, disse o usuário.

“O Yahoo! irá monitorar essas contas”, diz a empresa.