REUTERS/ENRIQUE DE LA OSA

SÃO PAULO – Se você planeja ir para Cuba no futuro, saiba que em breve não será mais necessário desconectar da sua vida online. O país planeja transmitir sinais Wi-Fi em 35 espaços públicos na primeira oferta do tipo para a população em geral, cujo acesso à internet tem sido limitado na maior parte ao uso em lan houses estatais.

Cuba também cortará o preço para usar aiInternet de US$ 4,50 a US$ 2 por hora, disse o porta-voz do monopólio estatal de telecomunicações Etecsa ao jornal oficial Juventud Rebelde na edição desta quinta-feira.

A ilha tem uma das menores taxas de uso da web no mundo, virtualmente sem qualquer serviço de banda larga para residências, tarifas extremamente altas para estrangeiros e um minúsculo número de moradias e empresas com permissão para terem conexões.

Apenas 3,4% das casas cubanas são conectadas, e a maioria destas tem intranet, não internet, segundo dados da União Internacional de Telecomunicações (UIT), um agência da ONU.

Porém, cada vez mais autoridades cubanas têm comentado sobre a demanda por melhor acesso à internet.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm promovido a internet em Cuba como parte da recente abertura ao seu antigo inimigo, por exemplo afrouxando o embargo econômico sobre Cuba para permitir que companhias norte-americanas realizem negócios relacionados à web no país.

