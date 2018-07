A Escola de Comunicações e Artes da USP fez hoje a última chamada para a Especialização em Gestão Integrada da Comunicação Digital – Digicorp.

Restam apenas quatro vagas. As aulas começam no dia 30 de outubro.

O curso é voltado para profissionais de comunicação, marketing e desenvolvedores de projetos e sistemas de informação.

Segundo a coordenadora Elizabeth Saad Corrêa, a pós-graduação lato sensu é voltada para qualquer profissional de comunicação ou analista de informação com curso superior completo.

Segundo ela, o objetivo é “oferecer uma base de reflexão sobre como funciona o mundo digital nas relações corporativas e também instrumentalizar os participantes na aplicação de ferramentas para comunicação digital”.

O Link entrevistou Beth, como é conhecida, por e-mail:

Como vocês definem ‘comunicação digital’?

Uso o termo apenas para delimitar um conjunto de ações, ferramentas e sistemas baseadas nas tecnologias digitais de informação e comunicação que são utilizadas para facilitar as diferentes formas de relacionamento da empresa com seus públicos.

Agora, a Comunicação digital não pode ser tratada como um núcleo separado do restante das ações de comunicação. Tem que estar integrada ao plano e às estratégias de comunicação, onde parte das ações poderão ocorrer no meio digital.

Dá para estabelecer um papel para blog, Twitter, Facebook, enfim, cada mídia social?

Penso que sim. Cada uma dessas mídias/ferramentas posui características muito específicas. Exemplificando: O blog é uma ferramenta que explora a autoria, a opinião de um autor ou conjunto de autores, que entram em diálogo com seus leitores por meio dos comentários postados no mesmo ambiente. Assim, o conteúdo é a soma da postagem do autor, os comentários e respostas.

O Twitter, por sua objetividade (140 caracteres) é uma interessante ferramenta que funciona como “plataforma de embarque” do usuário nos conteúdos apresentados. A partir da informação inicial, se acessam informações mais detalhadas em blogs, websites e também em comunidades como o Facebook.

Se essas funções das ferramentas forem assumidas por autores ou publicadores, temos uma integração. O que tem ocorrido é o uso descaracterizado. Vemos, por exemplo, blogs corporativos funcionando como press releases, posts no Twitter funcionando como agregador RSS, ou páginas no Facebook com cara de anúncio publicitário.

Existe uma ‘lista de presença obrigatória’ na web para uma empresa?

Não extamente. Isso depende do perfil do usuário, dos motivos que o levam estar na rede, de seus objetivos pessoais e profissionais, O que existe é mesmo uma criação de imagem e reputação das pessoas na rede. Isso se dá a partir de onde e como a pessoa se identifica, opina, comenta e cria conteúdos.

Qual é sua opinião sobre o controle das empresas sobre os perfis dos funcionários?

Bem, quando uma pessoa que expressa opinião na rede ela tem associada uma imagem, uma reputação. Mesmo que o profissional tenha uma atuação individual e diferenciada em seu blog, sua imagem está vinculada queira ou não à instituição onde atua profissionalmente. Com isso, há necessidade sim de alguma orientação. Veja bem, digo orientação e não regulação ou proibição. Há que se encontrar um código de conduta que deixe as partes (empressa e pessoa) em equilíbrio.

Você acredita no fim da mídia impressa?

Não, de forma alguma. O que ocorre em períodos de transição de tecnologia e formatos como o que vivenciamos agora, é uma reconfiguração de papéis dentro de um sistema que chamo de ecologia das mídias. A imprensa em sua atuação clássica, do hard news, do imediatismo deve mudar, já que hoje existem muitas outras formas de nos informarmos mais imediatadmente. A tendência é o protagonismo de uma imprensa mais crítica, investigativa, analítica e opinática. A imprensa que vai explicar e apontar o futuro do acontecimento social e não retratar o acontecimento de ontem.

O papel do editor está mudando com a web 2.0 e a nova configuração da mídia?

O papel do editor no mundo 2.0 fica mais complexo. Além de suas funções clássicas do editar, ele passa a ter uma proximidade com públicos muito segmentados, que gostam de conversar, dialogar e participar.

Assim, o editor 2.0 passa a incluir uma atividade de gestão de relacionamentos, de exploração de assuntos e conteúds vindos de um público ativo. É uma nova competência profissional que está em desenvolvimento.

Qual é a sua opinião sobre esse a venda de posts e tweets?

Veja, a natureza do mundo 2.0 é o predomínio da opinião espontânea. Fica complicado, por exemplo, “pagar” um blogueiro para falar do produto X apenas porque ele possui uma audiência elevada em seu blog. Seus leitores logo irão perceber tal ênfase publicitária, podendo, então criticar o blog, ou deixar de participar.

O usuário que está realmente engajado em ações de mídia social logo percebe o que é post ou twit pago. Caberá a ele decidir se quer permanecer lendo ou participando do blog.

Você acha que as empresas, em geral, sabem usar a web 2.0 em suas ações?

A web 2.0 ainda é uma novidade se tomarmos pela média geral de usuários. Entrar no mundo 2.0 requer dedicação, atenção, trabalho e investimento em recursos humanos por parte da empresa. A mídia social é um espaço qualitativo de significados e não de quantidade de visitantes, por exemplo.

Isso requer expertise para gerenciar todo o processo. Falamos de gestão de relacionamentos no mundo virtual, algo novo que não se resolve com um software de monitoramento.

O Brasil tem várias agências de publicidades voltadas ao meio digital. Ao mesmo tempo, aumenta a busca pelos chamados ‘analistas de mídias sociais’. Está se formando um novo tipo de mercado?

Podemos dizer que sim. É preciso lembrar que o analista de mídias sociais deve ter um perfil que integre competência no ambiente 2.0 e competência no ambiente da empresa, de forma a poder representá-la como voz e opinião nas redes.

Há espaço para os ‘analistas de redes sociais’?

Há espaço, hoje, para formação e construção desse novo perfil profissional. Não se vira analista de mídias sociais do dia para a noite.