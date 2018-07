Vagas com PC na Campus Party 2009 estão terminando

Restam poucas vagas para a Campus Party 2009. Nesse minuto, o site indica 3.987 campuseiros com PC para 4.000 lugares. No total, 4.755 pessoas já confirmaram presença no acampamento mais tecnológico do País.

14/01/2009 | 15h10

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo