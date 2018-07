Em 2009, dando continuidade, criou uma loja própria em seu site, que além de CDs, DVDs, oferece camisetas e outros produtos voltados para os fãs. Tanto empenho online acabou valendo o Prêmio Multishow de Iniciativa de Mercado para a melhor ação de distribuição e divulgação de música em novas mídias. Em entrevista, por e-mail, Henrique celebra “o contato direto com os fãs” e lamenta “a pirataria”. E diz: “acho que em breve vai ser ‘brega’ uma pessoa comentar que está com um álbum pirata”. O resultado dessa conversa, você confere aí embaixo:

“A mudança (trazida pela internet e as novas tecnologias) foi enorme. Hoje é possível ter acesso direto com os fãs através das comunidades virtuais e também do nosso site. Já fizemos várias ações (em que os fãs participavam), desde a escolha de um próximo single (“Sutilmente”, nossa atual música de trabalho, que foi eleita pelos nossos fãs numa enquete que promovemos no nosso site oficial), até nortear quais músicas seriam gravadas no nosso álbum ao vivo, feito em Ouro Preto”, conta.

E continua: “acho que ainda estamos aprendendo como utilizar a internet a favor da música. Como toda ferramenta nova, existem abusos e ajustes a serem feitos, sejam eles de utilização, quanto de regulamentação. A pirataria é o lado ruim, mas a divulgação e o contato direto são bons tanto para os artistas quanto para os fãs”, garante.

“A pirataria está sofrendo do mal que ela criou. Ela disponibiliza as músicas, mas, ao mesmo tempo, vulgariza os produtos. Não acho que todo mundo tem a paciência de ficar procurando onde está o álbum mais recente do artista que se gosta. Isto demanda tempo e algum conhecimento técnico. Na hora que for fácil comprar músicas em formato digital a um preço normal, acredito que a pirataria cairá gradualmente. Acho que em breve vai ser ‘brega’ uma pessoa comentar que está com um álbum pirata”, conclui.

Esta entrevista é a terceira de uma série que o Link está publicando com alguns artistas e executivos das principais gravadoras sobre o presente e o futuro da música na era digital.

