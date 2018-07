SÃO PAULO – O mercado de computadores já não vinha bem das pernas. Em março, a venda de tablets superou a de notebooks no Brasil pela primeira vez. A Sony sabia que o quadro internacional também não era bom. Em fevereiro, desistiu de apostar na sua clássica linha de PCs e notebooks Vaio, vendendo a divisão para um fundo de investimentos japonês (JIP), alegando que concentraria esforços na linha de produtos móveis. Agora, a marca Vaio lançou os primeiros modelos sob a nova gestão, mas só para o Japão.

Os novos modelos são o Vaio Pro (11 e 13 polegadas) e o Vaio Fit 15E (os mesmos modelos foram anunciados pela Sony na feira alemã de eletrônicos IFA, em 2013). Em termos de inovação, não há muito o que ser visto. A marca está aliada a fabricantes independentes, mas manteve design e demais configurações atrativas já vistas nos modelos Vaio anteriores.

O Vaio Pro é um ultrabook (o menor, pesa apenas 1 kg) com tela sensível ao toque, Intel Haswell Core i7 4510U de dois núcleos a 2GHz, 8 GB de RAM e 512 GB de memória flash. Uma pequena estrutura abaixo do monitor eleva o computador quando aberto, colocando o teclado em posição mais confortável para se digitar. No Japão, os modelos são vendidos pela loja da Sony (dona de parte da marca) por 120 mil (11″) e 130 mil ienes (o de 13″), o equivalente a R$2.602 e R$ 2.818, respectivamente.

Vaio Pro. FOTO: Divulgação Vaio Pro. FOTO: Divulgação

O Vaio Fit e suas 15,5 polegadas com tela touchscreen (uma atualização do 14E já vendido no Brasil por R$ 3 mil) tem um visual mais próximo dos Vaios criados a partir de 2009 pela Sony. O computador sai com as mesmas especificações que o anterior, mas com a diferença de ter 500 GB de HD. É vendido por 100 mil ienes (equivalente a R$ 2.168).

Vaio Fit 15E. FOTO: Reprodução Vaio Fit 15E. FOTO: Reprodução

A empresa não demonstrou ainda a intenção de vender os modelos em grande escala para outros países. Inicialmente, os esforços estariam voltados em consolidar a marca em território japonês.