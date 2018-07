Para divulgar seu trabalho, fotógrafo quer financiar uma coleção com 30 fotos de sua autoria em forma de cartão postal

SÃO PAULO – Gustavo Carvalho é um fotógrafo recém-formado que deseja divulgar seu portfólio de uma maneira original. Para isso, decidiu criar uma coleção de cartões postais com fotos de sua autoria e financiá-la colaborativamente.

A coleção terá 30 cartões fotográficos de 10 x 15 cm, agrupados em uma caixa comemorativa. A frente de cada cartão contará com uma foto da autoria de Gustavo; o verso, com um espaço para uma mensagem e endereço, como um cartão postal tradicional.

Para viabilizar a ideia, o fotógrafo colocou o projeto na plataforma de crowdfunding Catarse. Para a fabricação das 600 caixas iniciais, a meta é arrecadar R$ 4,3 mil. Ainda faltam R$ 2,3 mil para serem levantados nos próximos três dias. Como na maioria das plataformas de crowdfunding, é tudo ou nada: se o objetivo total não for arrecadado no prazo estabelecido, os apoiadores têm seu dinheiro devolvido e o projeto não sai do papel.

Segundo o criador, para divulgar seu trabalho no mercado, o material será enviado diretamente a empresas em potencial e contará com distribuições gratuitas ao público por meio de seu site. Entre as recompensas aos apoiadores do empurrãozinho inicial do projeto estão nome nos agradecimentos, coleção de 20 ou 30 cartões e fotos assinadas em diferentes tamanhos e acabamentos.

Algumas das imagens que estarão na coleção:

Ficou interessado? Assista ao vídeo abaixo para mais informações e veja como ajudar aqui.

