Com mais de 530 atividades culturais, evento ocorre de 5 a 14 de abril; campanha de financiamento coletivo vai até dia 31

SÃO PAULO – “As ruas são para dançar” – esse é o lema do festival BaixoCentro, evento organizado e financiado de forma colaborativa e que tem por objetivo ocupar as ruas do centro de São Paulo com música, artes plásticas, dança, cinema e teatro. A segunda edição do festival ocorrerá entre os dias 5 e 14 de abril e quem quiser ajudar a tornar realidade as mais de 530 atividades inscritas, pode fazer sua contribuição pela plataforma de crowdfunding Catarse.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Com chamada com roda de choro no largo do Arouche em novembro e convocação para inscrição de projetos em fevereiro, o festival iniciou sua campanha de financiamento coletivo no dia 5 de março. O projeto precisa arrecadar pouco mais R$ 62 mil até o dia 31 deste mês – para gastos com aluguel e compra de equipamentos necessários para as atividades do evento. É possível conferir a planilha detalhada de custos aqui.

Veja como ajudar a financiar o Festival BaixoCentro 2013. As recompensas aos colaboradores vão de adesivos e camisetas a refeições com harmonização de cachaça

Neste ano, diferentemente da primeira edição, a programação já foi fechada antes de a campanha para financiamento ir ao ar. Foram inscritos mais de 530 projetos de música, audiovisual, artes, teatro, cultura digital, entre outros. O festival é independente, ou seja, não possui parcerias com governos e nem conta com investimentos de empresas privadas.

De acordo com os organizadores do evento, o objetivo desta edição é extrapolar a abordagem artística, oferecendo uma programação com mais debates sobre a utilização de espaços públicos.

O Festival BaixoCentro começou como uma ideia na Casa da Cultura Digital em meados de 2011: fazer um festival de rua a partir da articulação entre núcleos culturais de bairros em torno do Minhocão (Santa Cecília, Campos Elíseos, Barra Funda e Vila Buarque), em São Paulo. A primeira edição, também com dez dias de duração, aconteceu no final de março do ano passado e contou com mais de 100 atividades. O financiamento veio de um leilão do qual participaram mais de 40 artistas e da quantia arrecadada no Catarse – mais de R$ 17 mil.

—-

Leia mais:

• República eletrônica

• Vale o apoio: HQs da web para o papel

• A força do coletivo

• Todos juntos