Quadrinistas de Teresina querem juntar seu material online em uma revista colorida com cerca de cem páginas, a ‘Libre!’

SÃO PAULO - Daniel Cramer, Diego Sanchez, Lucas Maciel e Felipe Portugal são desenhistas de Teresina, no Piauí, que produzem histórias em quadrinhos para diversas páginas na internet. Agora, porém, querem sair das redes sociais e chegar à sua casa com a Libre! – uma revista com cerca de cem páginas que reúna esse material compartilhado na internet, além de muito conteúdo inédito.

—-

Os quatro rapazes e alguns de seus amigos começaram essas produções em meados de 2010 e em pouco tempo alcançaram uma boa visibilidade na internet. Você pode conferir os traços do grupo em páginas como Quadrinhos Insones, Búfalo de Bronze, Bicho Homem, Nanquins, Taste Quiet e Gus Morais.

Mas o meio impresso sempre foi o sonho dos autores. Para fazer isso acontecer, eles colocaram o projeto na plataforma de crowdfunding Catarse, para que seja financiado coletivamente.

Os quadrinistas precisam arrecadar R$ 7 mil reais para bancar os custos de materiais, impressão e envio. Já foram arrecadados R$ 1,5 mil, e o projeto ainda tem 57 dias restantes.

Como em todo projeto financiado na plataforma, os contemplados pela vaquinha dão prêmios a seus colaboradores. Além da revista Libre!, com 100 páginas coloridas de conteúdo, os quadrinistas estão oferecendo desenhos originais, PDFs de outras publicações e pôsters em aquarela.

Ficou interessado? Veja como ajudar aqui.

Essa tirinha é do Daniel Cramer. FOTO: Reprodução

—-

