Loja da Apple dentro da Grand Central Station, em Nova York. FOTO: Mike Segar/Reuters

NOVA YORK – As ações da Apple atingiram nesta segunda-feira, 27, um novo recorde histórico na Bolsa de Nova York ao subirem para US$ 526,32 a unidade apenas duas semanas após terem superado pela primeira vez a cota dos US$ 500, e com isso seu valor de mercado chegou a ultrapassar a marca de US$ 490 bilhões.

Por volta da metade do pregão em Wall Street, os títulos da companhia subiam 0,74%. Ao chegar a esse nível recorde, a Apple se consolidou como a empresa mais valiosa do mundo, muito à frente de sua concorrente mais próxima, a petrolífera Exxon Mobil, cuja capitalização se encontra abaixo dos US$ 420 bilhões.

No último dia 13, a gigante do setor de tecnologia superou pela primeira vez a simbólica barreira de US$ 500 por ação em meio às expectativas de que lançaria no princípio de março seu esperado iPad 3.

O impressionante avanço na bolsa da empresa do Vale do Silício, que nos últimos 12 meses duplicou seu valor ao disparar 51,02%, está levando inclusive alguns analistas e investidores a prever que os títulos da Apple chegarão a atingir US$ 1 mil cada.

