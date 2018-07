SÃO PAULO – “Vamos reinventar a produtividade”. É com essas palavras que Satya Nadella, o CEO da Microsoft desde março, definiu a nova postura da empresa, a partir de um email que enviou a seus funcionários na manhã dessa quinta-feira.

No lugar de uma empresa de “dispositivos e serviços” (um slogan dos tempos finais de Steve Ballmer à frente da Microsoft), deve surgir um grupo capaz de ajudar as pessoas a serem mais produtivas. “A ideia de dispositivos e serviços nos ajudou durante a transição, mas agora é preciso pensar no que nos torna únicos”, avaliou o CEO da Microsoft.

“Somos a empresa para ter a plataforma certa em um mundo que o mobile e a nuvem vêm em primeiro lugar. Vamos reinventar a produtividade para dar poder de ação a qualquer pessoa e organização a chegar mais longe”, argumentou ele, lembrando que isso faz parte do histórico da empresa – de ajudar pessoas a fazer seus orçamentos pessoais com uma planilha do Excel até mesmo se comunicar com parentes distantes com o Skype.

Xbox

Em outro ponto importante da carta, Nadella reafirmou seu compromisso com a plataforma de videogames Xbox – antes dele assumir o comando da empresa, muito se especulou sobre uma possível venda da divisão de videogames da Microsoft para ajudá-la na tarefa de encontrar seu ‘núcleo’. No texto, Nadella afirmou que o Xbox é importante para a inovação da Microsoft, dentro e fora dos games, citando o Skype e o Kinect como exemplos.

Além disso, Nadella fez menções aos novos projetos da Microsoft, como o assistente de voz Cortana e a ferramenta de tradução instantânea do Skype, além de anunciar que mudanças na organização e na engenharia da empresa devem chegar.

A íntegra do email escrito por Nadella está disponível no site da Microsoft, em inglês.