Igreja tem intensificado suas ações na internet, além de se aproximar de público mais jovem. FOTO: AP

CIDADE DO VATICANO — O Vaticano anunciou nesta segunda-feira, 31, a criação de uma ampla e articulada plataforma digital para informar a todos os fiéis e peregrinos sobre o grande evento dos canonizações dos papas João Paulo II e João XXIII no dia 27 de abril.

O Vaticano adotou há alguns anos as novas tecnologias e as redes sociais como uma das melhores maneiras de comunicar e, portanto, não pouparam em mídia para a cerimônia, que deve atrair a Roma centenas de milhares de fiéis.

O Vaticano informou hoje que criou um site e um aplicativo para celulares e tablets só para essa ocasião, com o objetivo de “oferecer a peregrinos e fiéis a possibilidade de acessar notícias e informações úteis sobre as celebrações, mas também às reflexões espirituais relativas à vida e o magistério de ambos os papas”.

O portal oficial do evento já está no ar no endereço 2papisanti.org, e está disponível em cinco idiomas (italiano, inglês, francês, espanhol e polonês).

Nele, o público encontrará notícias, eventos e outras informações, além de material biográfico, vídeos e fotografias dos dois pontífices.

O projeto digital informou o Vaticano foi criado por um grupo de estudantes de Ciências da Comunicação da universidade católica LUMSA de Roma.

Além do site, os alunos lançaram uma página no Facebook (2popesaints), uma conta no Twitter e no Instagram (@2popesaitns e 2popesaints, respectivamente) e também um canal de vídeo no YouTube.

O papa Francisco convidou o pontífice emérito Bento XVI às canonizações de João Paulo II e de João XXIII, que acontecerão no dia 27 de abril na Praça de São Pedro, mas a presença de Bento XVI ainda não foi confirmada.

