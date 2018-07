LOS ANGELES – Uma carta de três páginas divulgada na internet e escrita pelo romancista George R.R. Martin em 1993 revela alguns detalhes daquele que pode ser o desenlace da popular saga literária As Crônicas de Gelo e Fogo e sua adaptação televisiva Game of Thrones, divulgou o site The Wrap.

Na carta, Martin explicou a sua editora que planejou a história como uma trilogia na qual sobreviveriam apenas cinco de seus personagens principais: Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, Jon Snow, assim como os irmãos Arya e Bran Stark.

Fotos do documento foram tuitadas pela editora Waterstones Books, que posteriormente as removeu, mas o conteúdo acabou sendo capturado e divulgado por um usuário na plataforma de blogs Tumblr.

Martin contou na carta sua visão original da obra que, desde então, sofreu modificações, passando de uma trilogia para um projeto de sete volumes, além de um enorme sucesso na TV.

Entre os planos do autor estavam as mortes de Ed e Catelyn Stark, a vingança de Daenerys Targaryen e sua invasão dos sete reinos apresentados na história, além da relação de amor que nunca chega a ser consumada entre os meios-irmãos Arya Stark e Jon Snow e a gravidez de Sansa Stark, de um filho do rei Joffrey.

Martin publicou o quinto volume da saga em 2011, “A Dança dos Dragões”, e o seguinte, “Os Ventos do Inverno”, ainda não tem previsão de lançamento.

Também não se sabe quando estará pronto o sétimo e último volume, “Um Sonho de Primavera”.

Em agosto do ano passado, Martin admitiu que a série de televisão estava avançando mais rápido do que sua capacidade para escrever os romances que faltam.

A quinta temporada de “Game of Thrones” estreia em abril, no Brasil e nos EUA, no canal “HBO”.

/EFE