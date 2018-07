Nome de usuário e telefone estão disponíveis na internet; saiba como descobrir se os seus dados estão na lista

SÃO PAULO - Hackers aproveitaram uma falha de segurança no aplicativo de mensagens Snapchat e vazaram neste começo de ano os dados de 4,6 milhões de usuários da ferramenta. O nome e o telefone dos usuários foram publicados no site SnapchatDB, que às 15h40 desta quarta-feira, 8, estava fora do ar.

“Essas informações foram adquiridas por meio de uma brecha de segurança e está sendo divulgada para que o público tenha ciência do problema. A empresa foi muito relutante em corrigir a falha até que eles soubessem que já era muito tarde e as companhias às quais confiamos nossas informações devem ser mais cuidadosas ao lidarem com elas”, dizia uma nota no site SnapchatDB.

Os responsáveis pelo vazamento afirmaram também que apagaram os dois últimos números dos telefones vazados para “minimizar os riscos de abuso”.

A empresa australiana de segurança Gibson Security divulgou um estudo na semana passada mostrando as vulnerabilidades do aplicativo. Segundo a empresa, os criadores do aplicativo foram alertados em agosto sobre o problema, mas não responderam ao aviso.

O Snapchat é um aplicativo que se tornou muito popular justamente por trazer alguma segurança em relação ao conteúdo compartilhado pelo usuário, já que ele não é armazenado e fica disponível para ser visualizado apenas por alguns segundos. Por esse motivo, ele é muito usado para compartilhar fotos humorísticas ou de nudez.

Para saber se os dados da sua conta no aplicativo estão entre os 4,6 milhões divulgados pelos hackers, dois desenvolvedores americanos, Will Smidlein e Robbie Trencheny, criaram um script para facilitar a busca. Basta inserir o nome do usuário e fazer a consulta.