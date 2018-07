SÃO PAULO – A Nokia começou a divulgar teasers na internet do seu novo celular com sistema operacional Android, previsto para ser lançado no Mobile World Congress, em Barcelona, no fim deste mês.

Na fase de testes, o aparelho foi batizado de Normandy, mas de acordo com os cartazes divulgados pela empresa, o novo celular – o primeiro em parceria com a Microsoft – será chamado de Nokia X.

O modelo é destinado a mercados emergentes e deverá ter recursos mais simples. O twitter do site Evleaks, que já havia divulgado imagens do aparelho, divulgou também algumas das especificações do modelo, que teria tela de 4 polegadas, 512 MB de RAM, 4GB de armazenamento e câmera de 5 megapixels.