Na medida em que se aproxima a possível data de lançamento do iPhone 4G (que supostamente será em junho), as supostas imagens do novo aparelho começam a aparecer. Ainda esta semana, blogs americanos divulgaram fotos de um novo iPhone 4G que depois revelou-se só um desses gadgets chineses que tentam imitar o que nem está à venda ainda.

Mas hoje, o Engadget divulgou algumas imagens com um alibi mais concreto. De acordo com os editores, as fotos do iPhone 4G que eles receberam mostravam o aparelho em cima da mesma mesa em que estava o iPad, nas primeiras fotos vazadas do tablet, que o blog também recebeu meses atrás. Dê uma olhada naquele que é, até agora, o aparelho com maior possibilidade de ser o novo iPhone 4G: