A foto do ano é de Julio Lucas, da Flórida. FOTO: Reprodução A foto do ano é de Julio Lucas, da Flórida. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Para fotógrafos amadores (ou até mesmo profissionais), os smartphones têm se tornado ótimas câmeras fotográficas, capazes de registros de tirar o fôlego.

Duvida? Então dê uma olhada nas imagens vencedoras do iPhone Photography Awards 2014 – um prêmio que seleciona as melhores fotos capturadas por dispositivos da Apple (vale iPad e iPod também), existente desde 2007. Na edição de 2014, imagens feitas por concorrentes de 17 países concorreram, e abaixo estão algumas das melhores. Para conhecer os vencedores de todas as categorias, visite o site oficial da competição.

O segundo lugar geral ficou com Jose Luis Barcia Fernandez, de Madri. FOTO: Reprodução O segundo lugar geral ficou com Jose Luis Barcia Fernandez, de Madri. FOTO: Reprodução

O terceiro lugar geral ficou com Jill Missner, de Connecticut, nos EUA. FOTO: Reprodução O terceiro lugar geral ficou com Jill Missner, de Connecticut, nos EUA. FOTO: Reprodução

A categoria ‘Notícias’ foi vencida por Gerard Collett, de Londres. FOTO: Reprodução A categoria ‘Notícias’ foi vencida por Gerard Collett, de Londres. FOTO: Reprodução

Michael O’Neal, de São Francisco (EUA), foi o vencedor na categoria “Animais”. FOTO: Reprodução Michael O’Neal, de São Francisco (EUA), foi o vencedor na categoria “Animais”. FOTO: Reprodução

Adrienne Pitts, de Londres, venceu na categoria “Viagens”. FOTO: Reprodução Adrienne Pitts, de Londres, venceu na categoria “Viagens”. FOTO: Reprodução

Cocu Liu, de Illinois (EUA), ganhou na categoria “Estações” FOTO: Reprodução Cocu Liu, de Illinois (EUA), ganhou na categoria “Estações” FOTO: Reprodução