No mesmo dia, novo post admite se tratarem de imagens manipuladas. “Eu não deixaria essa bomba mais de 12 horas no ar”, explica o autor do blog, que se diz designer gráfico. Ele mesmo teria feito as imagens, a partir dos logotipos do Google e do navegador Chrome, com as cores típicas da empresa. Forjou também as fotos, que pareciam ter sido “roubadas”. Fez um vídeo para proclamar a “vitória”:

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/4uDQJoK12p8" width="480" height="385" wmode="transparent" /]

Depois, no último post, riu da cara de todo mundo: as quase 130 mil visitas ainda mostram que na internet é melhor ter os dois pés atrás.