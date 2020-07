Albert Gea/Reuters Ferramenta pode ser ativada tanto por quem criou chamada quanto pelo participante

A pandemia e o trabalho remoto tornaram praticamente impossível fugir das plataformas de chamadas de vídeo para reuniões, aulas e encontros. Não à toa, um dos aplicativos mais populares de videoconferência, o Zoom, cresceu mais de 19 vezes só no primeiro trimestre deste ano, mostrando que não tem como escapar do recurso. E quanto mais se usa mais se percebe pequenos truques que podem ser ativados para facilitar sua reunião ou mesmo evitar constrangimentos durante as chamadas — o áudio aberto é uma delas.

Ao começar aquela reunião de trabalho, entrar na chamada e automaticamente invadir a sala com os gritos das crianças ou a cantoria de alguém em casa pode ser uma das coisas que você não queira compartilhar mas que estão presentes, afinal, está todo mundo em casa. Então, o recurso de mute automático, apesar de intuitivo, pode ser a ferramenta que você precisava descobrir na quarentena.

O Zoom permite ativar a funcionalidade em que é possível entrar nas chamadas já com o áudio desligado, automaticamente. Nas configurações do app, basta entrar em "áudio" e procurar pelo comando "sempre mutar microfone". Caso você seja o criador da chamada, também pode decidir por mutar todos os ingressantes da reunião. No mesmo menu, é preciso acesssar o comando para mutar participantes e habilitar.