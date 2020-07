Chirpty/Reprodução No Chirpty é possível saber quais as contas que o usuário mais interage no Twitter

Correntes vêm e vão e no Twitter é difícil não cair na tentação de entrar em pelo menos alguma das manias que viralizam rapidamente. Nas últimas semanas, basta alguns minutos na timeline para se deparar com um gráfico de círculos com vários ícones de usuários, que indicam quem são suas maiores interações — e a curiosidade para saber quem faz parte da sua "bolha" pode ser sanada de forma bem simples.

O gráfico ou nuvem de interação é uma criação do usuário HackerTyper (@Duiker101 no Twitter), por meio do site Chirpty.com. No site, é possível inserir o nome da sua conta do Twitter e projetar no diagrama usuários que mais tem relação com seu perfil na rede social: aqueles que você mais responde, curte ou retuíta publicações.

Isso porque a ferramenta utiliza a API do Twitter e, por meio de um algoritmo, consegue identificar com quais contas o usuário tem maior interação nas atividades da rede social.

Por não solicitar nenhum tipo de login no site ou no Twitter, o algoritmo analisa apenas as interações públicas, ou seja, comentários, retuítes e curtidas, por isso, os resultados não refletem com quem você conversa nas mensagens privadas, por exemplo. Nos pesos, para decidir os perfis mais conectados com usuário, o site utiliza pesos em cada ação, sendo curtidas = 1.0, comentários = 1.1 e retuítes = 1.3.

Chirpty/Reprodução Espera para consulta gratuita da bolha de interação pode levar até 15 minutos

Como fazer

Para fazer basta entrar no site Chirpty.com, inserir seu usuário e clicar no botão "generate". Em seguida, o site gera o diagrama com as contas com maior interação em três níveis, com opção de escolher a cor da imagem e salvar o resultado para compartilhar no Twitter.

Para descobrir as informações, porém, é preciso ser um pouco paciente. Por causa da demanda, lotes de consultas gratuitos são liberados a cada 15 minutos — é possível pular a espera por US$ 0,99 — então talvez seja preciso atualizar a página algumas vezes para acessar as "vagas" disponíveis no momento.