Ming-Chi Kuo é a principal figura da tailandesa KGI Securities, uma empresa de análises de mercado. E Kuo é especialista em acertar seus palpites quando se trata da área de tecnologia. Há anos ele consegue dizer antes de qualquer divulgação qual será o aspecto e o design de aparelhos, enquanto ainda estão mantidos em segredo pelas companhias. E agora o especialista divulgou seus palpites para os próximos iPhone: o 6S e o 6S Plus.

Segundo Kuo, os novos smartphones contarão com a tecnologia Force Touch, herdada do Apple Watch. Isso possibilitará que o celular identifique diferentes forças empregadas no toque da tela, possibilitando diferentes ações de acordo com a intensidade. Ainda sobre as características técnicas, a memória RAM deverá ser de 2 GB, o processador deverá ser o chipset A9 e a câmera deverá contar com 12 MP.

Sobre o tamanho da tela, o especialista reforçou que a versão de 4 polegadas não deverá voltar ao mercado desta vez. Apenas ressaltou que há a possibilidade de um aparelho com tela superior a 5,5 polegadas.

Já sobre o visual, Kuo disse que tudo deverá continuar como no iPhone 6. Apenas alertou que a cor Rose Gold – vista nos dispositivos Apple Watch – deverá ficar disponível. Além disso, visando reverter o problema de smartphones entortados, uma peça de alumínio deverá ser colocada para acabamentos.

A Apple não se pronunciou sobre as projeções de Ming-Chi Kuo e não revelou quando serão feitos os anúncios dos novos iPhones.