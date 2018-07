Atualização de funções deve ajudar a movimentar setor de aplicativos, que saltará para 46 bilhões de downloads até o fim do ano

SÃO PAULO – A Apple liberou nesta quarta-feira, 19, a nova versão do sistema operacional iOS 6 para download. O software vem acompanhado de atualizações de alguns dos principais aplicativos da Apple, como o iTunes, iMovie, Podcasts e Find My iPhone. O novo iOS 6 chega dois dias antes do lançamento oficial do iPhone 5 em nove países.

FOTO: Divulgação

A atualização foi bem recebida pela crítica, mas o tom foi mais morno do que o fervor semirreligioso que acolheu lançamentos anteriores da empresa de Steve Jobs.

O blogueiro Darrel Etherington, do site especializado TechCrunch, definiu o produto da seguinte maneira: “Esta é uma atualização que deve agradar à maioria, senão a todos, com a possível exceção de uma única área em que dores do crescimento ainda são aparentes. Há alguns elementos do iOS 6 que rapidamente se tornam aplicativos sem os quais você não tem certeza de como viveu até o momento”.

Além do iPhone 5, o sistema operacional pode ser instalado também no iPhone 3GS e em seus sucessores, na última versão do iPad e no iPad 2 e em iPods Touch de quarta e quinta geração. Nem todas as funções irão funcionar em todos os aparelhos.

Entre os pontos fortes, está o novo sistema de streaming de fotos, que as compartilha imediatamente com o iCloud da Apple. O aplicativo iPhotos recebeu ainda modificações, como a possibilidade de organizar as fotos por data e outros critérios e a adição de alternativas de estilo e cor. A integração com o Facebook também ganhou maior ênfase, facilitando a postagem de fotos e atualizações de status. Uma novidade promissora é o Passbook, aplicativo de “carteira virtual”, que centraliza documentos como ingressos para shows e passagens de avião.

O aplicativo Maps.app, que substitui o Google Maps, foi apontado como o ponto mais fraco do sistema operacional iOS 6. Apesar de elogiado para rotas de carros e a pé, suas informações de transporte público e a função de vista da rua foram criticadas.

Mercado de Aplicativos

Segundo o instituto de pesquisas Gartner, 46 bilhões de aplicativos devem ser baixados até o final do ano no mundo inteiro, um salto em comparação com os 25 bilhões de 2011. A maior parte dos produtos continuam gratuitos, o que pressiona pelo barateamento dos aplicativos pagos. Até o final do ano, 90% deles devem custar menos de US$ 3.

Essas tendências devem se manter. Em 2016, o instituto prevê que o número de downloads chegará a 310 bilhões, com uma quantidade ainda maior de aplicativos gratuitos – 93% do total. Os aplicativos pagos devem continuar baixando seus preços: 96% deverão custar de US$ 0,99 a US$ 2,99.

Com um público que se acostuma a pagar pouco ou nada por seus aplicativos, a tendência é que se busque outras fontes de renda aliadas a esses produtos. Além de publicidade, compras dentro de aplicativos, assinaturas e outras formas de fazer com que o usuário pague pelo conteúdo devem se fortalecer. O instituto prevê que as compras dentro de aplicativos, que somaram apenas 10% da receita em 2011, devem chegar a 41% em 2016.

A Apple deve continuar dominando o mercado de aplicativos, com 21 dos 45,6 bilhões de downloads feitos em sua App Store até o final do ano. A supremacia tende, no entanto, a se enfraquecer. Os 21 bilhões representam um aumento de 74% junto a um mercado que crescerá num ritmo superior, de 83%, entre 2011 e 2012. Embora a empresa ainda mantenha seu apelo junto aos consumidores, com o pedido recorde de 2 milhões de iPhones 5 nas primeiras 24h das pré-vendas, muitos de seus produtos têm sido recebidos com uma nova frieza por parte da crítica especializada.