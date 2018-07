Samsung fez ‘combo’ com dois smartphones, relógio inteligente e óculos de realidade virtual em lançamento. FOTO: Reuters Samsung fez ‘combo’ com dois smartphones, relógio inteligente e óculos de realidade virtual em lançamento. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A partir da sexta-feira, 5, acontece em Berlim a IFA, uma das principais feiras de eletrônicos do mundo. Tradicionalmente, o evento é palco para grandes lançamentos de aparelhos e dispositivos inovadores — em 2013, por exemplo, foi na feira que apareceu pela primeira vez o relógio inteligente Samsung Galaxy Gear e as TVs 4K de tela curva.

Entretanto, algumas empresas decidiram se adiantar à enxurrada de novidades que a feira costuma trazer, e divulgaram nessa quarta-feira determinados lançamentos. Os principais destaques ficam por conta da Samsung, que trouxe à tona a nova versão do smartphone de tela grande Galaxy Note 4, e, com ele, um óculos de realidade virtual, o Gear VR, previsto para chegar ao mercado até o final do ano. Além da coreana, Sony e Asus também apresentaram novidades.

A principal novidade da Sony foi o relógio inteligente SmartWatch 3, que agora roda em Android Wear e tem tela de 1,68 polegadas. O modelo ganhou contornos arredondados e resistência à prova d’água. Na coletiva de imprensa, realizada em Berlim, a empresa também apresentou uma nova versão de sua pulseira inteligente, a SmartBand Talk, capaz de atender ligações se unida a um microfone e um alto falante e de adicionar anotações de voz sincronizadas ao Evernote. Outra novidade da pulseira é que ela é capaz de perceber a inclinação do movimento de seu usuário ao contar seus passos, e conta com tela de papel eletrônico (e-ink).

A Sony aproveitou o evento ainda para adicionar três novos produtos à sua linha Xperia, voltada para tablets e smartphones. O celular Xperia Z3 tem tela de 5,2 polegadas, com 2,5 GHz de processamento e 16 GB de armazenamento, além de ter integração com o PlayStation 4 (o usuário poderá jogar o videogame usando o smartphone como tela). Seu irmão menor, o Z3 Compact, tem tela de 4,7 polegadas e também pode ser integrada com o PS4. Além disso, a empresa criou uma versão tablet de seus novos aparelhos, o Tablet Z3 Compact, capaz de fazer ligações e com tela de 8 polegadas.

Já a coreana Samsung, em evento em Nova York, mostrou um novo relógio inteligente, o Gear S, quase um ano após ter lançado seu primeiro smartwatch. O Gear S (foto acima). Com tela de OLED de 2 polegadas, o Gear S roda no sistema Tizen, que já tem mais de mil aplicativos próprios, e segundo os executivos da Samsung, não foi criado para substituir seu smartphone, mas sim para que você “possa esquecê-lo na sala ao lado”. Além disso, a empresa lançou duas versões de seu smartphone de tela grande, o Galaxy Note 4 (com tela de 5,7 polegadas) e o Galaxy Note Edge, cuja tela tem bordas curvas; e o óculos de realidade virtual Gear VR.

Sony e Samsung já podem ser consideradas ‘veteranas’ no negócio ainda incipiente de relógios inteligentes, e nessa quarta-feira mais uma novata se juntou ao grupo que tenta emplacar a nova categoria de aparelhos. Trata-se da tailandesa Asus, que adicionou à sua linha de aparelhos um relógio chamado ZenWatch. Inoxidável, o relógio impressiona pelo visual, e tem tela de 1,6 polegadas, além de 4GB de armazenamento.