Com estreia nos cinemas marcada para abril, cinebiografia de Steve Jobs tem seu primeiro vídeo divulgado

SÃO PAULO – Com première marcada para esta sexta-feira, 25, no festival de Sundance, em Utah (EUA), a cinebiografia de Steve Jobs teve seu primeiro trecho divulgado ao público.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A sequência mostra Jobs, interpretado por Ashton Kutcher, discutindo com Steve Wozniak (Josh Gad) sobre o sistema operacional da Apple. Wozniak avisa Jobs que ninguém quer um computador. “Como é que alguém sabe o que quer, se nunca viu antes?”, responde Jobs, com aquela se tornaria uma de suas frases mais conhecidas.

jOBS tem direção de Joshua Michael Stern e conta a história da vida do cofundador da Apple entre 1971 e 2001. A estreia nos cinemas dos EUA é em abril, sem previsão de lançamento no Brasil. O filme ainda não conta com trailer oficial.

Veja o trecho: