Reed Hastings, CEO da Netflix. FOTO: Marcio Fernandes/Estadão Reed Hastings, CEO da Netflix. FOTO: Marcio Fernandes/Estadão

SÃO PAULO – O Netflix continua enfrentando problemas com as operadoras americanas, como Verizon, Comcast e AT&T, que, segundo a empresa, estariam baixando a qualidade de tráfego dos dados da Netflix para seus clientes. O motivo seria uma tentativa de, assim como aconteceu com a Comcast, a Netflix passar a fazer pagamentos paralelos às operadoras para manter em bom nível a velocidade de download do serviço da empresa.

Há alguns meses, o Netflix passou a publicar relatórios com a medição de qualidade que ela faz das operadoras ao entregar o conteúdo da empresa de streaming. O de junho, divulgado nesta segunda, mostra queda e 17% na velocidade oferecida pela Verizon no modelo FiOS (de 1,9 para 1,58 Mbps). No serviço DSL da Verizon, a queda foi de 13% (1,05 para 0,91 Mbps). Ambas quedas segue tendência apresentada entre abril e maio. A Netflix se mostrou aberta a fechar acordo para que os dados da Netflix corram em prioridade com a Verizon também.

A Netflix recomenda uma banda laga mínima de 1,5 Mbps para a operação adequada do seu serviço, sendo a ideal de 3 Mbps, e 5 Mbps para vídeos de alta definição. A empresa tem receio de que ao demorar para carregar um vídeo adequadamente, o cliente desista de pagar pelo serviço. A média de desempenho entre as operadoras americanas é de 2,18 Mbps.

Além da Verizon, observa-se queda no serviço prestado pela AT&T e pela Comcast. Sobre a primeira, no modelo U-verse, a velocidade de download caiu de 1,7 Mbps para 1,5 Mbps entre maio e junho. Já no pacote DSL, a queda foi 1,26 Mbps para 1,13 Mbps.

A Comcast, que já tem contrato com o Netflix, curiosamente também mostrou queda. A velocidade foi de 2,72 para 2,61 Mbps. A operadora que apresentou melhor desempenho é a Cablevision. Confira os rankings de junho, maio e abril na íntegra.