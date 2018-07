Steve Jobs contou em biografia que ”finalmente descobriu” com fazer TV “inteligente” e simples

O próximo grande passo da Apple seria a fabricação de TVs “inteligentes”, segundo matéria publicada pela Bloomberg.

O artigo diz que Jeff Robbin, programador que ajudou a desenvolver o iPod e o iTunes, estaria tocando o novo projeto. A matéria diz que as informações foram fornecidas por três fontes anônimas.

—-

Na biografia de Steve Jobs de Walter Isaacson, lançada nesta segunda (24), o cofundador da Apple conta que “finalmente descobriu” como construir uma “smart” TV com uma interface simples. Seria perfeitamente sincronizado com todos os seus dispositivos e com o iCloud. Será a interface mais simples que você pode imaginar”, contou Jobs no livro.

Na TV da Apple, poderia-se então assistir à programação dos canais de TV, encomendar filmes, navegar na internet, jogar games, utilizar aplicativos e ouvir música, entre outras funções.

Procurada pela reportagem da Bloomberg, a Apple não quis se pronunciar.

Outro analista citado pela matéria garante que a empresa de Cupertino tem um protótipo de TV sendo desenvolvido. O especialista disse que o produto começaria a ser vendido no fim do ano que vem ou em 2013. Segundo ele, as informações foram conseguidas via contatos com fornecedores da Apple na Ásia, fontes na indústria e através do portfólio de patentes da Apple.