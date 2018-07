Lançamento pode ser no começo de setembro, antes da Apple apresentar o novo iPhone

OSLO – O presidente-executivo da Nokia, Stephen Elop, prometeu para breve um novo smartphone com o Windows 8, o que aumenta a chance de que o lançamento seja no começo de setembro, antes de a Apple apresentar o novo iPhone.

A empresa finlandesa, que está lutando para sobreviver após ter perdido espaço no lucrativo mercado de smartphones, deve realizar uma feira em Helsinque em 5 e 6 de setembro, pouco antes de um evento da Apple em 12 de setembro, em que a fabricante norte-americana deve anunciar a nova versão do Iphone.

Nokia, a segunda maior fabricante de celulares, não detalhou o que vai apresentar na Nokia World, mas a mídia especializada cogita que lançará os novos smartphones com Windows 8, da Microsoft.

Elop, que está na Noruega a negócios, não negou que haverá um lançamento em setembro, mas se limitou a dizer que a apresentação dos smartphones com Windows 8 será “a um prazo relativamente curto”.

A empresa perdeu 1,53 bilhão de euros no segundo trimestre e vendeu apenas 4 milhões de smartphones com o Windows Phone no período, enquanto a Apple vendeu 26 milhões de iPhones. A Samsung vendeu 50 milhões de smartphones.

