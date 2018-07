“É um documentário num ambiente de videogame. E pode ser explorado de maneira interativa.”

Trecho de Clouds FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O documentário americano Clouds está sendo anunciado como o primeiro filme a ser realizado com a ajuda do sensor de movimentos Kinect.

“É um documentário num ambiente de videogame. E pode ser explorado de maneira interativa,” descreve o artista de mídia James George, idealizador do projeto ao lado do documentarista Jonathan Minard.

O vídeo de divulgação esclarece um pouco mais, trazendo cenas onde uma câmera aparece acoplada em cima do Kinect. Ela captura imagem, o sensor captura os movimentos. As informações são cruzadas no filme, com efeitos visuais e fundos surgindo de forma generativa (ou seja, de forma aleatória pelo computador e não pela mão humana).

“É vídeo, mas com uma dimensão a mais. Oferece novas possibilidades para filmes”. Clouds foi filmado em um formato experimental chamada RGBD.

O tema do documentário não poderia ser mais apropriado: o lado criativo e artístico da programação. Nele, cerca de 30 personalidades da cultura digital, do escritor Bruce Sterling ao artista Casey Reas, falam sobre os diversos aspectos da interface entre arte e programação.

George e Minard explicam que querem construir um aplicativo para apresentar as entrevistas como uma conversa infinita. “Imaginamos que isso funcionará em tempo real, permitindo ao usuário que controle a câmera, voando pelo espaço e escolhendo quais temas conceituas ele quer seguir ou quem ele quer ver”, explica George.

Esta semana, Clouds atingiu sua meta de arrecadação no site de crowdfunding Kickstarter, que era US$ 25 mil. Na última checagem, o projeto já tinha chegado em quase US$ 35 mil.

Aqui um trecho da entrevista com Bruce Sterling em Clouds:

CLOUDS: Bruce Sterling from James George on Vimeo.