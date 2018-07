Jornais publicam que a Apple lançaria um modelo voltado aos países emergentes

SÃO PAULO – A Apple está trabalhando em um versão mais barata do iPhone. É o que fontes próximas da empresa afirmaram ao Wall Street Journal. A nova versão chegaria ao mercado em 2013 para tentar diminuir o mercado do celulares com Android, que atualmente possuem a maior fatia. O foco do novo modelo da Apple seria em especial os países com economia em desenvolvimento, como o indiano, chinês e brasileiro, onde o produto sai muito mais caro que nos EUA.

—-

De acordo com a Bloomberg, a estratégia seria a produção de um aparelho com peças mais baratas ou em tamanho reduzido. O veículo também especula que o preço deste novo iPhone ficaria entre US$ 99 a US$ 149. O preço do iPhone 5 nos EUA é de US$ 650.

Os boatos sobre um iPhone mais barato e menor são tradicionais. Em 2011, a Reuters também citava duas fontes próximas da empresa que estaria fabricando um iPhone 4 mais em conta. Ano passado, a história se repetiu com o boato de uma versão 8 GB do iPhone 4S. Nenhum se concretizou.

Caso o boato se confirme, a nova postura quebraria uma tradição antiga da empresa acostumada a poucos produtos e nenhum concessão semelhante dessa ao mercado. Em todo caso, vale lembrar que o iPad Mini era um boato semelhante e se tornou realidade no ano passado. O iPhone mais barato pode se encaixar em uma nova estratégia da Apple.