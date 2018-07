Venda para a Microsoft foi aprovada por 99,7% dos investidores; transação garantiu US$ 7,35 bilhões à empresa finlandesa

*Atualizado às 17h05

HELSINQUE – Acionistas da Nokia aprovaram a venda do seu negócio de telefonia móvel para a Microsoft nesta terça-feira, com a expectativa de que os benefícios financeiros do negócio possam superar a resistência de uma minoria de investidores chateados com a venda de um ícone nacional finlandês.

A transação, realizada em reunião em Helsinque, feita com a Microsoft totalizou US$ 7,35 bilhões. Segundo a Nokia, o acordo foi aprovado por cerca de 99,7% dos investidores que participaram da reunião.

Às 13h27 (de Brasília), as ações da Nokia caíam quase 1,6% em Helsinque, enquanto as da Microsoft

recuavam mais de 0,6% em Nova York.

A Nokia concordou em setembro em vender seu negócio de dispositivos e serviços e em licenciar suas patentes para a Microsoft por 5,44 bilhões de euros, depois de não conseguir se recuperar de uma entrada tardia no mercado de smartphones.

A venda, que deverá ser concluída no primeiro trimestre do próximo ano, após as aprovações regulatórias, deve aumentar a posição de caixa líquido da Nokia para quase 8 bilhões de euros, e cerca de 2 bilhões no terceiro trimestre, e permitir que a empresa retorne dinheiro aos acionistas, possivelmente através de um dividendo especial.

Sem o negócio deficitário de celulares, a empresa remanescente terá mais de 90 por cento da receita baseada nas vendas de equipamentos de telecomunicações da unidade Nokia Services e Networks (NSN), e incluirá também um negócio de softwares de navegação e patentes.

/ Com Reuters e Agência Estado