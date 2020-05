A venda de celulares, notebooks e PCs pode cair cerca de 13,6% em todo mundo em 2020, segundo o Gartner, empresa de consultoria e pesquisa. Por conta da pandemia causada pelo coronavírus, o volume de consumo desses aparelhos segue uma tendência de queda para este ano, mas ainda espera se aproveitar do cenário pós-pandemia, quando o trabalho remoto pode se fortalecer em muitos países.

Com aproximadamente 48% de funcionários trabalhando remotamente depois da crise, o Gartner estima que a indústria de notebooks possa se recuperar por uma demanda de aparelhos mais atuais e versáteis, que facilitem o trabalho de casa, em substituição aos desktops. Neste ano, a queda esperada na venda de PCs é de 10,5%.

Gabriela Biló/Estadão Rede 5G entra na conta: a estimativa é que esses celulares representem apenas 11% das vendas no ano

Ainda com a diminuição nos números dos computadores, Ranjit Atwal, Diretor Sênior de Pesquisa do Gartner, afirma que a queda poderia ter sido pior diante do cenário atual. A quarentena e o home office permitiram que houvesse uma parcela de gastos nesses dispositivos, principalmente vindos de instituições, como empresas e escolas, para que as atividades fossem feitas à distância.

Em relação aos celulares, o Gartner observou que a tendência é que a troca por modelos mais novos seja menos frequente, com usuários aumentando a vida útil de aparelhos que já possuem. A estimativa é que a venda global dos aparelhos tenha diminuição de 14,6% em 2020, e a vida útil dos dispositivos aumente para 2,7 anos, em média.

Os aparelhos compatíveis com a rede 5G também entram nessa conta. Espera-se que esses celulares representem apenas 11% das vendas no ano, muito abaixo da previsão para 2020, onde o suporte à tecnologia 5G seria justamente um fator para a troca de aparelhos antigos por novos.