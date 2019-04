Maxim Shemetov/Reuters Vendas de celulares caiu no Brasil em 2018

O mercado brasileiro de telefones celulares encolheu 6,8% em 2018, de acordo com relatório da consultoria IDC Brasil. Foram comercializadas 46,9 milhões de unidades, das quais 44,4 milhões eram smartphones e 2,5 milhões features phones (celulares básicos).

"Passamos por três momentos que refletiram negativamente no mercado: a greve dos caminhoneiros, as eleições e a alta flutuação do dólar. O índice de confiança dos investidores diminuiu e, no decorrer do ano, a discussão de temas políticos e socioeconômicos, como a reforma da Previdência e a eleição presidencial, afetaram praticamente todo o setor de tecnologia”, disse Renato Meireles, analista da IDC Brasil.

O analista também apontou para a suposta falta de novidades, principalmente em relação ao design, da indústria. Em 2018, Samsung e Apple, por exemplo, apostaram em mudanças discretas em seus topos de linha, o Galaxy S9 e o iPhone XS.

Já o valor médio pago por um smartphone aumentou 13,8% e passou de R$ 1.149 em 2017 para R$ 1.307 em 2018. Dessa maneira, a receita aumentou 6% para R$ 58 milhões, mesmo com a queda no volume de vendas.

Do total de aparelhos, 39,8% custavam entre R$ 700 e R$ 1.099, baixa de 25,8% em relação a 2017. Os aparelhos entre R$ 1.100 e R$ 1.999 ficaram com 35,6% do mercado, alta de 73,1% em relação ao ano anterior. Os modelos com preços abaixo de R$ 699 ficaram com 14,1% do setor, queda de 41,5%.

Em 2019, a consultoria espera queda de 4,3% para os smartphones, com 42,5 milhões de unidades vendidas, e queda de 6,3% para os feature phones, com 2,4 milhões.