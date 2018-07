AP

Pela primeira vez em 13 anos, a Apple vê sua receita trimestral cair. Ao revelar nesta terça-feira, 26, seus resultados financeiros, a empresa divulgou queda de 13% no faturamento no primeiro trimestre de 2016, na comparação com o mesmo período do ano anterior, indo de US$ 58 bilhões em 2015 para US$ 50,55 bilhões. O principal motivo para o tropeço da empresa foi a primeira queda na história na venda de iPhones: foram 51,2 milhões de smartphones vendidos nos meses de janeiro a março de 2016, 16% a menos que no mesmo período do ano passado (61,1 milhões).

No trimestre, a Apple teve lucro de US$ 10,52 bilhões (com lucro de US$ 1,90 por ação) – queda de 22,5% com relação aos US$ 13,57 bilhões do primeiro trimestre de 2015. O resultado ficou abaixo da expectativa dos analistas, que esperavam lucro de US$ 2,00 por ação e receita de US$ 52 bilhões. A linha de tablets da Apple, o iPad, também teve queda nas vendas, com 10,2 milhões de unidades vendidas entre janeiro e março – 19% a menos que no ano passado.

Até certo ponto, as quedas de receita e lucro já eram esperadas pela própria empresa. Em recente entrevista ao jornal norte-americano Wall Street Journal, o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse que a Apple vivia o seu “um quarto desafio”. Ele destacou ser difícil comparar as vendas do iPhone este ano em relação a 2015, quando a demanda estava crescendo. Além do mais, segundo ele, alguns consumidores adiantaram a troca de aparelhos e minaram o interesse nos mais recentes telefones.

Dependência. O iPhone é, de longe, o aparelho mais importante para a Apple hoje em dia: neste trimestre, as vendas do smartphone foram responsáveis por 65% das receitas da empresa – no último trimestre, o iPhone respondeu por 68% das receitas da Apple.

No entanto, a empresa tem uma chance de se recuperar no próximo resultado financeiro: em 21 de março, a Apple anunciou o iPhone SE, uma versão com tela de 4 polegadas e especificações semelhantes ao iPhone 6S, seu smartphone topo de linha. O iPhone SE chegou ao mercado apenas em 31 de março, e, portanto, pouco de suas vendas puderam ser contabilizadas neste último balanço.

A última vez que a Apple relatou um declínio em sua receita trimestral foi há 13 anos. Desde então, a empresa popularizou o iPod e introduziu o iPhone o iPad. A corrida de sucesso financeiro e influência tecnológica incomparáveis levou a empresa a ter o maior valor de mercado do mundo – US$ 579 bilhões, de acordo com o fechamento desta terça-feira.

Após a divulgação dos resultados, as ações da Apple tiveram desvalorização no mercado noturno da bolsa eletrônica Nasdaq, com queda de até 8,9% com relação à cotação no fechamento do pregão desta terça, chegando a valer US$ 95,85. / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS