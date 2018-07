PEQUIM – Uma rara venda de participação no grupo chinês Alibaba valorizou a empresa dominante no setor de e-commerce em cerca de US$ 128 bilhões, mostraram estimativas da Reuters.

A companhia deve fazer sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) neste ano e o valor potencial da companhia em seu IPO é um importante sinal para investidores interessados em lucrar com a expansão do mercado de varejo online da China.

A empresa chinesa de videogame Giant Interactive disse na terça-feira estar vendendo uma fatia na Alibaba ao fundo Tiger Global por aproximadamente 199 milhões de dólares, sem dar mais detalhes.

Assumindo que a participação da Giant segue inalterada desde a compra, em 2011, sua fatia agora é quase quatro vezes maior que o montante inicial e o valor da Alibaba se elevaria a 128 bilhões de dólares.

/REUTERS