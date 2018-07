Depois de pedir concordata, empresa estaria se preparando para venda ‘robusta’ de patentes de tecnologia digital

A venda de patentes da Eastman Kodak está pronta para ser retomada e potenciais compradores estão se amontoando agora que o negócio parece estar mais próximo, disseram três fontes próximas ao assunto. O leilão de mais de mil patentes de tecnologia digital de imagens foi colocado em espera após a empresa pioneira do setor de fotografia ter pedido concordata neste ano.

Os bancos de investimento Lazard e Jefferies & Company, além de um conselheiro do comitê de credores, estão coordenando em conjunto a venda de patentes, com a qual esperam angariar cerca de US$ 2 bilhões disseram as fontes.

Os bancos já trabalharam em função semelhante, aconselhando a fabricante de equipamento para telecomunicações Nortel na venda de cerca de 6 mil patentes ao consórcio liderado pela Apple por US$ 4,5 bilhões.

“Nós antecipamos um processo de leilão robusto que nos ajudará a alcançar nosso objetivo de monetizar os ativos de propriedade intelectual não essenciais”, disse um representante da Kodak.

A Kodak, que inventou a câmera portátil, pediu concordata em 19 de janeiro.

