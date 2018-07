SÃO PAULO – Maio foi mais um mês de queda na venda de PCs no Brasil, segundo levantamento da consultoria IDC. O mercado brasileiro de PCs encerrou o mês de maio com um total de 787 mil PCs vendidos, o que representa uma queda de 30% em relação ao mesmo período de 2013, e de 10% se comparado ao mês anterior.

Segundo Pedro Hagge, analista de mercado da IDC Brasil, em maio, às vésperas da Copa do Mundo de Futebol, os varejistas concentraram suas atenções para a venda de TVs. “Mas o cenário negativo não se deve apenas a isso”, avalia.

Para o analista, embora esse movimento já fosse esperado, a retração nas vendas de PCs foi maior já que este ano também haverá eleições para presidente da República. “Historicamente, as médias e grandes empresas ficam mais cautelosas em termos de investimentos, preferindo aguardar as estratégias e políticas do próximo governo para tomar decisões”, diz Hagge.

Para o analista de mercado da IDC, além das eleições e possibilidade de troca de governo, o ano de 2014 deve sofrer uma forte queda na venda de PCs também em função do ritmo mais lento da economia, da inflação e canibalização que vem sofrendo de outros produtos como tablets e smartphones.